Annaberg-Buchholz - Ein 90-Jähriger ist bei einem Wohnungsbrand in einem Reihenhaus in Annaberg-Buchholz im Erzgebirge gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bemerkte eine Bewohnerin des Hauses am Mittwochabend Rauch und alarmierte die Rettungskräfte.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Seniors feststellen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei geht jedoch von einem technischen Defekt an einem elektrischen Gerät aus. Auch die Höhe des Sachschadens stand noch nicht fest.