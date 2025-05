„Turnen geht immer!“ ist das Motto des Deutschen Turnfestes in Leipzig. Das beweisen auch Athletinnen und Athleten in den Altersklassen 70+ und 80+.

Bei den Seniorenmeisterschaften treten auch 70- und 80-jährige Sportler an.

Leipzig - Beim Deutschen Turnfest in Leipzig haben zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Beweis angetreten, dass das Motto „Turnen geht immer!“ wirklich für alle Altersklassen gilt. Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Gerätturnen traten Sportler in den Wettkampfklassen von 30 bis 80 Jahren an.

Einer von ihnen war der 82-jährige Lothar Reichenbach aus Ponitz im Altenburger Land. Er startete für die Universitätssportgemeinsschaft (USG) Chemnitz. Er turne schon seit Schulzeiten, erzählte Reichenbach. Noch heute trainiere er „wenn alles gut geht zweimal in der Woche“. Zuletzt habe ihn allerdings eine Verletzung ausgebremst und ihm eine fünfwöchige Pause beschert.

Ganze Galerie an Medaillen gesammelt

Reichenbach tritt immer wieder bei Wettkämpfen an. Auch bei Ländersportfesten oder dem Thüringenpokal ist er schon gestartet. Das habe ihm schon viele Medaillen eingebracht, sagte Reichenbach. „Ich habe eine ganze Galerie.“ Gefragt nach seinem besten Gerät, antwortet er nach kurzer Überlegung: „Ich würde sagen: Barren.“

Für die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Rahmen des Turnfestes waren nach Veranstalterangaben 16 Turner in der Altersklasse 80+ gemeldet. Bei den Frauen waren es in dieser Kategorie zwei Turnerinnen.

Insgesamt rechneten die Veranstalter mit 80.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beim Turnfest. Für die verschiedenen Wettkämpfe haben sich fast 50.000 Sportlerinnen und Sportler angemeldet. Das Turnfest läuft noch bis zum Sonntag.