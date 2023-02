Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort.

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Polizeiwagen ist eine Seniorin in Berlin-Steglitz leicht verletzt worden. Der Streifenwagen stieß am Mittwochvormittag auf der Thorwaldsenstraße mit dem Auto einer entgegenkommenden 83-Jährigen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde das Auto der Seniorin demnach gegen einen geparkten Wagen geschleudert. Nach den Angaben vom Donnerstag klagte die Frau über Schmerzen in ihrer Hand, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei waren die Autos zusammengestoßen, nachdem die Beamten an einem Mittelstreifendurchbruch mit Blaulicht und Martinshorn nach links abgebogen waren. Der Fahrer des Einsatzwagens unterzog sich demnach einem freiwilligen Atemalkoholtest, der negativ ausfiel. Nähere Erkenntnisse zum Unfallverlauf lägen noch nicht vor, hieß es weiter.