Chemnitz - Eine 91-Jährige ist in einer Pflegeeinrichtung in Chemnitz gewaltsam ums Leben gekommen. Im Verdacht steht ein Pfleger. Gegen den 23-jährigen Libanesen wurde Haftbefehl erlassen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei informierten. Der Mann habe sich jedoch weder zur Tat selbst noch zu seinem Motiv geäußert. Die Ermittler halten sich deswegen mit weiteren Angaben bedeckt, da es sich um Täterwissen handelt.

Der Tod der Seniorin in der Pflegeeinrichtung im Stadtteil Bernsdorf war der Polizei von einer Mitarbeiterin gemeldet worden. Seither wird wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt. Bei der Sektion der Leiche hat sich den Angaben zufolge bestätigt, dass die Frau umgebracht wurde. Zur genauen Todesursache machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine Angabe. Der verdächtige Mitarbeiter sei vor Ort festgenommen worden, hieß es.