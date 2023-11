Schwarzenberg - Eine 87 Jahre alte Frau ist in Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die Seniorin erlag am Dienstagmorgen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zum Unfallhergang und zur Unfallursache lagen zunächst nicht vor. Die Polizei ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich in der Nähe der Unfallstelle auf der Bundesstraße 101 eine Ampel.