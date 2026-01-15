Nach nur einem Jahr beim TVB Stuttgart kehrt der spanische Nationalspieler Serradilla nach Magdeburg zurück. Was Trainer Bennet Wiegert an ihm besonders schätzt.

Magdeburg - Der SC Magdeburg holt Antonio Serradilla zurück. Wie der dreimalige deutsche Handball-Meister teilte mit, dass der spanische Nationalspieler nach nur einem Jahr vom TVB Stuttgart zurück an die Elbe wechselt. Der 27-Jährige unterschrieb einen ab Sommer gültigen Vertrag über drei Jahre.

„Ich freue mich sehr, dass Serra in der nächsten Saison wieder im Kader des SC Magdeburg steht. Er hatte sich in seiner kurzen Zeit bei uns schnell in unser Team integriert und ist über die Bundesliga zum Nationalspieler gereift. Der Kontakt zu ihm ist nie wirklich abgebrochen“, sagte Trainer und Sportchef Bennet Wiegert.

Serradilla war 2024 aus Norwegen nach Magdeburg gewechselt und im vergangenen Sommer nach Stuttgart weitergezogen. „Ich hatte ein unglaubliches Jahr in Magdeburg mit einigen Herausforderungen, aber auch mit ganz besonderen Momenten“, sagte der Rückraum-Spieler. „Magdeburg ist der perfekte Ort für meine Karriere. Ich freue mich darauf, in der nächsten Saison wieder die Farben des SCM zu tragen.“