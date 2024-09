Berlin - Hertha BSC schielt nach den Aufstiegsplätzen der 2. Fußball-Bundesliga. Die mit sieben Zählern auf dem neunten Platz liegenden Berliner empfangen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im heimischen Olympiastadion Fortuna Düsseldorf, das bisher zehn Punkte einsammelte. Allerdings haben die Rheinländer in den bisherigen Spielen noch nicht verloren und erst ein Tor kassiert. Zudem haben die Berliner, die zuvor gegen Jahn Regensburg und beim 1. FC Kaiserslautern gewonnen hatten, zuletzt in der Saison 2019/2020 drei Siege in Serie einfahren können.

Gegen die Fortuna muss Hertha-Trainer Cristian Fiél auf die Langzeitverletzten Fabian Reese und John Anthony Brooks sowie auf Andreas Bouchalakis, der bei den Länderspielen mit Griechenland einen Schlag aufs Knie erhalten hatte, verzichten. Dagegen hat sich Kevin Sessa nach seiner langen Verletzungspause zurückgemeldet. Fiél will den Neuzugang vom 1. FC Heidenheim aber vorsichtig aufbauen, ein Einsatz sei aber möglich. Hertha erwartet knapp 50 000 Zuschauer.