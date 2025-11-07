Neustadt an der Orla - An einem Gymnasium im Saale-Orla-Kreis ist ein Lehrer während des Schulbetriebs verhaftet worden. Ihm werde sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (Menschen unter seiner Obhut) und Nötigung vorgeworfen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Gera, Thomas Riebel. Unklar blieb, ob Schülerinnen und Schüler betroffen sind. Der Mann sei von der Schulleitung in einen separaten Raum geholt worden, wo er dann verhaftet wurde, erklärte der Oberstaatsanwalt.

Anschließend sei er begleitet vom Schulgelände geführt worden. „Dabei ist natürlich darauf geachtet worden, dass das relativ diskret passiert“, sagte Riebel. Die Staatsanwaltschaft habe die Festnahme des Mannes beantragt. Der Lehrer sitze nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen liefen weiter, stünden derzeit jedoch noch „ganz am Anfang“, so der Oberstaatsanwalt. Zuvor hatte unter anderem die „Ostthüringer Zeitung“ berichtet.