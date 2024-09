Eisenach - Die SG Flensburg-Handewitt bleibt Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Das 30:25 (15:11) beim ThSV Eisenach war für die Norddeutschen der vierte Sieg im vierten Spiel. Die SG ist damit das einzige Team ohne Verlustpunkt. Beste Werfer des Spiels waren Simon Pytlick mit neun Treffern für die Gäste sowie Simone Mengon mit sieben Toren für Eisenach.

Die Flensburger, die in der vergangenen Saison ihr Auswärtsspiel bei den Wartburgstädtern verloren hatten, taten sich in der Anfangsphase vor allem in der Offensive schwer. Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau leistete sich zu viele einfache Fehler. In der 16. Minute sorgte dann aber Mads Mensah Larsen für die 9:5-Führung der SG.

Rote Karte für Eisenachs Nationalspieler Marko Grgic

Die Eisenacher agierten im Angriff häufig ohne Kreisläufer und in der Abwehr mit ständig wechselnden Systemen. So blieben die Gastgeber ein extrem unangenehmer Gegner. In der 36. Minute sah der deutsche Nationalspieler Marko Grgic nach einer Aktion gegen Pytlick die Rote Karte.

Den Gastgebern fehlte damit ein zentraler Baustein in ihrem Spiel. Das nutzten die Norddeutschen aus und feierten einen ungefährdeten Auswärtssieg gegen kämpferisch starke Thüringer.