Shan startet siegreich in Budapest: Mittelham Freilos

Budapest - Xiaona Shan von Meister TTC Berlin Eastside ist in der ersten Runde des WTT Contenders in Budapest mit einem 3:2-Sieg gegen die frühere Jugend-Weltmeisterin Kuai Man aus China gestartet. In Runde zwei wartet am Donnerstagabend allerdings mit der chinesischen Olympiasiegerin Chen Meng eine hohe Hürde. Auch Nina Mittelham, die zum Auftakt ein Freilos hatte, muss sich in Runde zwei des Einzelwettbewerbs mit der starken Chinesin Fan Siqi auseinandersetzen.