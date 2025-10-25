Geschenkejagd am Feiertag? In Berlin dürfen die Läden in der Adventszeit an zwei Sonntagen öffnen – aber nicht jeder muss mitmachen. Wer Überraschungen vermeiden will, sollte vorher genau hinschauen.

Berlin - Die Adventszeit und Weihnachten rücken näher - und damit steht auch die Suche nach Geschenken für die Liebsten wieder an. Für den Einzelhandel beginnt damit die wichtigste Zeit des Jahres, denn viele Verbraucher sind in der Weihnachtszeit bereit, etwas mehr Geld beim Shoppen auszugeben.

In Berlin haben die Menschen dieses Jahr zweimal die Möglichkeit, auch sonntags zu shoppen: am 7. und am 21. Dezember. Geöffnet werden darf von 13 bis maximal 20 Uhr. Aber: Für die Geschäfte gibt es keine Pflicht zur Öffnung. Wer also einen bestimmten Laden an einem der beiden Sonntage ansteuern will, sollte vorher prüfen, ob das Geschäft tatsächlich öffnet.