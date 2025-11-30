Rabattaktionen rund um den Black Friday locken Menschen in Berlin und Brandenburg in die Geschäfte. Der verkaufsstärkere Tag steht aber noch bevor, wie der Handelsverband prognostiziert.

Berlin/ Potsdam - Zum Wochenende hin ist die Shoppinglaune bei Menschen in Berlin und Brandenburg nach Angaben des Handelsverbands deutlich gestiegen. Das hängt auch mit dem Black Friday zusammen, sagte Phillip Haverkamp, Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, der Deutschen Presse-Agentur. „Die Rabattaktionen hatten guten Zulauf.“ Es seien spürbar mehr Menschen einkaufen gegangen als in den Tagen zuvor.

In den kommenden Wochen sei aber noch mehr drin. Die Konsumlaune sei weiterhin angespannt. Insgesamt geht der Verband aber von einem stabilen Weihnachtsgeschäft aus und rechnet mit einem ähnlichen Umsatz wie im vergangenen Jahr oder einem kleinen Plus.

Volle Geschäfte kurz vor Weihnachten erwartet

Für das Weihnachtsgeschäft seien nicht zuletzt die verkaufsoffenen Sonntage wichtig, sagte Haverkamp. Einige Einkaufszentren am Berliner Stadtrand und in Brandenburg hatten am ersten Advent erste Shoppingangebote. Die großen verkaufsoffenen Sonntage kommen aber noch, wie Haverkamp sagte. Er gehe davon aus, dass der 21. Dezember der umsatzstärkste Tag des Jahres werde. „Am letzten Wochenende vor Weihnachten wird sicherlich nochmal eine ganze Menge geshoppt.“

In Berlin findet der nächste verkaufsoffene Sonntag am 7. Dezember statt. Viele Geschäfte sind an dem Tag zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet, manche bis 20 Uhr.

Bis zu einem Viertel des Jahresumsatzes

In Potsdam ist der nächste verkaufsoffene Sonntag für den 3. Advent am 14. Dezember vorgesehen. Am zweiten Adventswochenende bestehen im Zusammenhang mit den jeweiligen Weihnachtsmärkten in Frankfurt (Oder), Rathenow und Bernau zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten am Sonntag. Zum dritten Advent laden neben Potsdam erneut Brandenburg an der Havel und Rathenow zum Sonntagsshopping. Kurz vor Weihnachten - am 21. Dezember - öffnen in Cottbus im Blechen Carré die Läden.

Laut Haverkamp machen manche Händler in der Adventszeit 25 Prozent ihres Jahresumsatzes. Vor allem Spielwaren und Bücher seien gefragt. Auf dem ersten Platz der beliebtesten Geschenke stehe aber der Gutschein.