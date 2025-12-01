Sie haben Zeit und wollen mit anderen etwas lernen? Sie haben keine Zeit und brauchen kompakte Informationen? Die Volkshochschulen in Sachsen-Anhalt halten für jedes Bedürfnis Angebote bereit.

Halle/Magdeburg - Geld anlegen mit einem ETF, Künstliche Intelligenz sinnvoll nutzen oder Tipps für die richtige Gebäudedämmung: Die Volkshochschulen in Sachsen-Anhalt bieten nicht nur viele Sprach- und Gesundheitskurse an, sondern greifen gemeinsam mit Kooperationspartnern eine Reihe aktueller Themen auf. Wie groß das Spektrum ist, zeigt der von der Volkshochschule (VHS) Halle initiierte „Digitale Dienstag“. Die Idee ist, in 90 Minuten ein Thema zu präsentieren, das die VHS kann - ob in Halle oder an anderen Orten. Die Volkshochschulen im Land kooperieren dabei.

„Klingonisch - das war so richtig schön sinnlos, aber richtig gut,“ erinnert sich Halles VHS-Chef Marc-André Heder. Ein Leipziger Linguist habe da in die Kunstsprache eingeführt. „Das war total spannend, wie eine Kunstsprache entsteht, wie Sprache insgesamt entsteht.“ Es habe danach sogar einige Teilnehmer gegeben, die tiefer ins Klingonische hätten einsteigen wollen. Zentangle, das sind Zeichnungen, die als meditativer Vorgang entstehen, waren schon genauso Thema wie Aquarellmalerei, gewaltfreie Kommunikation oder Solarenergie auf dem Balkon. „Wir wollen das Spektrum aufzeigen, was Volkshochschule so kann.“

90 Minuten Einblick - möglicher Weg zum Kurs

Unabhängig von den Anmeldezahlen gebe es für den Digitalen Dienstag eine Durchführungsgarantie, sagt Heder. In der Regel seien zehn bis zwölf Leute dabei. Es könnten aber auch mal deutlich mehr sein. Als es in einem Angebot gemeinsam mit der Sparkasse ums Geldanlegen mit ETF ging, seien etwa 110 Teilnehmer dabei gewesen. „Für unsere Verhältnisse ist das ein Kracher“, so Heder. Exchange Traded Funds sind börsengehandelte Indexfonds, die eine breit gestreute Anlage von Kapital ermöglichen. „KI-Themen laufen auch sehr, sehr gut“, sagt Heder weiter. Wer im 90-minütigen Einblick feststellt, dass er mehr dazu erfahren möchte, kann sich für einen ganzen Kurs einschreiben.

Angebot für Senioren 2026: Mehr Sicherheit auf dem Pedelec

Alles andere als digital nämlich direkt um das Pedelec wird sich im kommenden Jahr ein neues Angebot der Volkshochschulen drehen. Gemeinsam mit dem ADAC und dem Bildungsministerium als Partner starten die Einrichtungen ein Pilotprojekt, mit dem älteren Menschen ermöglicht werden soll, ihr Pedelec sicher und selbstständig zu nutzen. In Sachsen-Anhalt sind etwa zwölf solcher vierwöchigen Kurse geplant, Start soll im Sommer sein. Die Teilnahme ist den Angaben zufolge kostenlos.

„Gerade bei älteren Menschen gewinnt das Pedelec stark an Bedeutung, gleichzeitig stellen wir ein erhöhtes Unfallrisiko fest, insbesondere bei Unsicherheiten im Umgang mit dem Fahrrad“, sagte Michael Weber, Sprecher des geschäftsführenden Vorstands des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. „Das Programm verbindet Mobilität, Gesundheitsaspekte und Verkehrssicherheit und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Teilhabe im Alltag.“

Die Kurse vermitteln Theorie mit Regelkunde, sicherer Routenwahl und typischen Gefahrensituation sowie Praxis mit Anfahren, Bremsen, Balance- und Blickschulung, Kurvenfahren und der Nutzung der Motorenunterstützung. Vermittelt wird auch Technikwissen wie der Pedelec-Check, die richtigen Einstellungen und sicheres Zubehör.

Zehntausende Menschen nutzen die VHS-Angebote

Jedes Jahr nutzen Zehntausende Sachsen-Anhalter die Angebote der Volkshochschulen. Laut dem Bildungsministerium in Magdeburg lag die Zahl im vergangenen Jahr bei über 80.400. Im Vor-Corona-Jahr 2019 seien es gut 79.000 gewesen. Dazwischen lag eine erhebliche Delle, Kurse fanden gar nicht oder nur eingeschränkt statt. Alles in allem gab es 2024 laut dem Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt 201.724 Unterrichtsstunden.

Sprachkurse haben bei den Volkshochschulen nach wie vor den größten Anteil, Gesundheitskurse liegen gleich dahinter und steigen stetig weiter. Mit Abstand folgt der Bereich Kultur und Gestalten sowie Arbeit, Leben, IT.

„Wir sind dabei, neue Zielgruppen zu bewerben“, sagt die Leiterin des Landesverbands der Volkshochschulen, Mechthild Jorgol. Volkshochschulen sollten in der Öffentlichkeit stärker sichtbar werden. Die Bildungsangebote erreichten vor allem Menschen im mittleren Lebensalter ab 50 Jahren. Vorher seien die Menschen oft stark eingespannt in Karriere und Familie. Ein wichtiger Punkt sei, jüngere Menschen zu erreichen, so Jorgol. Bei ihnen solle die Marke VHS wieder präsenter werden.