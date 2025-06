Rund um den „Tag der Verkehrssicherheit“ will die Polizei heute vielerorts in Niedersachsen Verkehrsteilnehmer sensibilisieren - und auch verstärkt kontrollieren. Was genau geplant ist.

Neben vielen Info-Angeboten will die Polizei am Aktionstag auch verstärkt den Verkehr kontrollieren. (Archivbild)

Hannover - Anlässlich des Tags der Verkehrssicherheit gibt es auf Niedersachsens Straßen und Radwegen heute zusätzliche Kontrollen. Daneben wolle die Polizei an vielen Orten im Land auch über Verkehrssicherheit informieren, beraten und über Gefahren aufklären, teilte das Innenministerium in Hannover mit. Unter dem Motto „Sicher im Verkehr“ sei ein landesweites, interaktives Angebot der Polizei und ihrer Kooperationspartner geplant.

Zum Beispiel informiert die Polizei in Laatzen bei Hannover beim Winzerfest mit einem Infostand über die Folgen betrunkenen oder berauschten Fahrens. In Celle soll Wissen rund um den sogenannten toten Winkel im Straßenverkehr aufgefrischt werden und in Vechta wird ein Fahrsicherheitstraining für junge Autofahrerinnen und Autofahrer angeboten. Dort gibt es außerdem beim Stadtfeuerwehrtag Informationen zum Umgang mit Pedelecs und E-Scootern.

Was die häufigsten Unfallursachen sind

Weitere Aktionen zur Verkehrssicherheit sind etwa auch in Osnabrück, Lüneburg, Osterode am Harz, Goslar und Braunschweig geplant. Auf dem Wochenmarkt in Buchholz in der Nordheide will die Polizei mit einem Informationsstand über die Hauptunfallursachen im Straßenverkehr informieren. Das sind der Verkehrsunfallstatistik 2024 zufolge zu hohe Geschwindigkeit und mangelnde Fahrtüchtigkeit.

Der Konsum von Alkohol und Drogen sowie riskantes Fahrverhalten gefährde nicht nur die Fahrerinnen und Fahrer selbst, sondern auch andere Menschen im Straßenverkehr, sagte Innenministerin Daniela Behrens in einer Mitteilung. „Dieses Verhalten können wir auf unseren Straßen nicht tolerieren“, sagte die SPD-Politikerin. „Deshalb setzen wir neben verstärkten Kontrollen auf umfassende Sensibilisierung und nachhaltige Präventionsarbeit.“

Den Tag der Verkehrssicherheit gibt es nach Angaben des Innenministeriums seit rund 20 Jahren immer am dritten Samstag im Juni.