Cybercrime, hybride Bedrohungen und Desinformationen - um Gefahren der Digitalisierung zu bekämpfen, müssen sich Sicherheitsbehörden anpassen. Wie das am besten geht, beraten Experten in Hannover.

In Hannover beraten Experten, wie Sicherheitsbehörden auf den digitalen Wandel reagieren sollten. (Symbolbild)

Hannover - Die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen müssen sich den wachsen Herausforderungen durch die Digitalisierung laut Innenministerin Daniela Behrens ständig neu stellen. Cyberangriffe, hybride Bedrohungen und vorsätzlich platzierte Desinformationen seien keine Zukunftsszenarien, sondern Realität, sagte die SPD-Politikerin. Sicherheitsbehörden müssen nach Behrens Worten ihre Denkweise anpassen, um technologische Entwicklungen nicht nurnachvollziehen, sondern aktiv mitgestalten zu können.

Die Innenministerin äußerte sich anlässlich eines Symposiums des Landeskriminalamtes in Hannover, bei dem am Dienstag rund 100 Experten Sicherheitsherausforderungen im Rathaus der Landeshauptstadt diskutieren. „Nur wenn sie die Komplexität der digitalen Welt verstehen, können sie wirksame Schutzmechanismen entwickeln und Vertrauen in staatliches Handeln bewahren“, sagte Behrens.

Die Experten vor Ort wollen unter anderem die sicherheitspolitischen Abhängigkeiten zwischen ziviler und militärischer Verteidigung in den Mittelpunkt stellen. Auch das subjektive Sicherheitsempfinden und die Rolle von Einsatzkräften im gesellschaftlichen Wandel soll ein Hauptaspekt des Treffens sein.