In der Nacht bricht in einer Firma ein Feuer aus. Mitarbeiter versuchen zu löschen, allerdings ohne Erfolg. Sieben von ihnen werden verletzt.

Sieben Mitarbeiter bei Brand in Firma in Görlitz verletzt

Sieben Mitarbeiter bei Brand in einer Firma in Görlitz verletzt. (Archiv)

Görlitz - Sieben Mitarbeiter einer Firma sind bei einem Brand einer Arbeitsmaschine verletzt worden. Die Maschine ging in der Nacht aus bislang unbekannten Gründen in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Demnach versuchten die sieben Mitarbeiter, sechs Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 55 Jahren, die Flammen zu löschen - was ihnen misslang. Ein 36-Jähriger musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Die Feuerwehr rückte mit über 30 Kräften an. Der Sachschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache in alle Richtungen, wie eine Sprecherin sagte. Weitere Angaben machte diese nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen.