Ein junger Fahrer gerät mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und prallt dort in ein anderes Auto. Alle Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kinder, werden verletzt.

Sieben Verletzte bei Autounfall in Geltow

Geltow - Zwei Autos sind am Sonntagnachmittag in Geltow auf einer Landstraße zusammengestoßen. Alle sieben Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall im Landkreis Potsdam-Mittelmark verletzt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 27-Jähriger zu schnell und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte er in das entgegenkommende Fahrzeug, in dem sich auch zwei Kinder befanden. Die Verletzungen der sieben Insassen sind demnach nicht lebensbedrohlich. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.