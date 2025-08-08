Mitte in der Nacht bricht ein Feuer in einem Seniorenwohnhaus aus. Die Feuerwehr rückt mit mehr als 20 Fahrzeugen aus.

Berlin - Bei einem Brand in einem Seniorenwohnhaus in Berlin-Charlottenburg sind in der Nacht sieben Menschen verletzt worden. Wie die Berliner Feuerwehr am Morgen mitteilte, waren darunter drei Schwerverletzte. Insgesamt wurden den Angaben zufolge elf Menschen durch die Feuerwehr betreut oder rettungsdienstlich versorgt. „Drei weitere Personen konnten nicht mehr in ihre Wohnungen zurück. Auch sie wurden zur weiteren Betreuung in ein Krankenhaus transportiert“, hieß es.

Der Brand brach laut Feuerwehr gegen 2.00 Uhr in der Dernburgstraße aus. Den Angaben zufolge brannte bei Eintreffen der Feuerwehr eine Wohnung im sechsten Stock eines siebengeschossigen Gebäudes. Der Brand drohte vom Balkon aus auf weitere Gebäudeteile überzugreifen. Die Feuerwehr konnte dies durch schnelle Brandbekämpfung unter anderem über eine Drehleiter eigenen Angaben zufolge verhindern. Sie war mit 60 Einsatzkräften und 22 Fahrzeugen vor Ort.

Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.