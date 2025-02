Ein Feuer bricht am frühen Morgen im Keller eines Mehrfamilienhauses aus. Die Bewohner retten sich ins Freie. Sechs Personen müssen ins Krankenhaus.

Sieben Verletzte bei Feuer in Merseburger Wohnhaus

Bei einem Brand in einem Merseburger Wohnhaus sind sieben Personen verletzt worden. (Symbolbild)

Merseburg - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Merseburg sind sieben Menschen verletzt worden. Das Feuer sei aus bisher ungeklärter Ursache am Morgen im Keller des Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich demnach selbstständig in Sicherheit bringen, erlitten jedoch Verletzungen durch Rauchgas. Sechs Menschen unterschiedlichen Alters mussten ins Krankenhaus. Eine Person konnte vor Ort von Rettungskräften versorgt werden. Den Angaben zufolge konnte das Feuer noch im Keller vollständig gelöscht werden. Die Wohnungen seien nicht betroffen.