Berlin - Zwei Autos sind in Berlin-Kreuzberg an Heiligabend aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Sieben Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Wie es an der Kreuzung von Axel-Springer-Straße und Rudi-Dutschke-Straße am Abend zu dem Zusammenstoß kam, muss noch ermittelt werden. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Zuerst hatte der RBB online darüber berichtet.