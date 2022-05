Siebenjährige leert Messwein bei Erstkommunion in einem Zug

Ein kurioses Video sorgt momentan auf TikTok für Aufsehen. In dem Clip sieht man eine Siebenjährige, die offenbar eine ganz besondere Vorliebe für Messwein hat.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Das Video einer Mutter aus den USA hat sich auf TikTok zu einem viralen Hit entwickelt. Stefanie Heidebrink begleitete ihre siebenjährige Tochter am 23. April zu ihrer Erstkommunion und wollte das besondere Ereignis auf Video festhalten. Doch die Zeremonie entwickelte sich anders als erwartet.

Kurioses TikTok-Video: Mädchen trinkt Messwein bei Erstkommunion auf ex

In dem rund 30-sekündigen Clip, der bislang über 16 Millionen Mal geklickt wurde, sieht man zunächst, wie der Pfarrer dem Kind eine Hostie reicht. Doch als es an den Messwein geht, kann die Siebenjährige offenbar nicht an sich halten.

Mit einem großen Zug leert sie fast den gesamten Becher. Auch der Pfarrer scheint aufgrund des Verhaltens des Kindes irritiert zu sein und weiß zunächst nicht, wie er reagieren soll. Dann bricht in der Kirche ein großes Gelächter aus.

In den Kommentaren sorgt der Vorfall für jede Menge Gelächter: „Happy Hour in der Kirche“, schreibt eine Nutzerin. „An genau diesen Moment wird sie sich für den Rest ihres Lebens erinnern“, meinte eine andere. Und: „So gehört sich das!“

Siebenjährige nach Messwein-Zwischenfall wohlauf

Das Kind hat den Zwischenfall laut seiner Mutter offenbar relativ unbeschadet überstanden. „Beim Essen hatte sie einen ziemlich roten Kopf“, sagte ihre Mutter gegenüber „US Today“. „Vielleicht war sie etwas gesprächiger als sonst, aber sie hat ihre Spaghetti gegessen und in der Nacht ziemlich gut geschlafen“, so Heidebrink weiter. Dennoch wird der Vorfall in ihrer Familie wahrscheinlich noch lange für Gesprächsstoff sorgen.