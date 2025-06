Der Junge kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. (Symbolbild)

Berlin - Ein sieben Jahre altes Kind ist in Berlin-Lichtenrade von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge wurde am Samstagabend auf der Wünsdorfer Straße zu Boden geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Übereinstimmenden Zeugenaussagen zufolge lief der Junge im Berliner Süden von links auf die Straße. Die 69 Jahre alte Autofahrerin fuhr gegen das Kind.