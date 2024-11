Die Feuerwehr wird über einen Brand in einem Stallgebäude informiert. Beim Löschen sind 160 Einsatzkräfte beteiligt.

Bockenem - Bei einem Brand in Bockenem (Kreis Hildesheim) ist ein Schaden im unteren siebenstelligen Bereich entstanden. Insgesamt 160 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren wegen des Brandes im Einsatz, so die Polizei. Auch zwei Rettungswagen und vier Streifen der Polizei waren während des Einsatzes vor Ort.

Am Samstagmittag hatte ein Anwohner das Feuer in einem Stallgebäude entdeckt. Dort wurden nach Polizeiangaben zwar keine Tiere mehr gehalten, aber es wurde immer noch landwirtschaftlich genutzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude demnach bereits in Vollbrand.

Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude konnte noch verhindert werden. Erst am Abend konnten auch die letzten Glutnester gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache war in der Nacht zum Sonntag zunächst nicht bekannt. Es gab nach Angaben des Polizeisprechers zunächst keine Hinweise auf Brandstiftung.