Bautzen - Ein Lottospieler aus dem Landkreis Bautzen ist Gewinner von 3.772.637 Euro. Sechs Richtige aus der Ziehung am 1. Mai brachten ihm den Millionengewinn, wie Sachsenlotto am Donnerstag mitteilte. Der Jackpot wurde allerdings nicht geknackt. Die Gewinnsumme wird nun direkt auf das Konto des Gewinners überweisen. Es ist bereits der siebte Sachsenlotto-Millionengewinn in diesem Jahr.