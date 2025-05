Zum Ende der Saison kommen Oldenburgs Basketballer in Schwung. Doch reicht es noch für die Playoffs?

Oldenburg - Die EWE Baskets Oldenburg haben ihre kleine Chance auf eine Playoff-Teilnahme gewahrt. Die Oldenburger gewannen das Niedersachsen-Derby in der Bundesliga gegen Rasta Vechta klar mit 91:75 (46:38) und feierten damit ihren dritten Sieg in Serie. Oldenburg sicherte sich zudem den direkten Vergleich, der in der Endabrechnung noch entscheidend sein kann.

Vechta muss dagegen wieder um den Einzug in die K.o.-Runde bangen. Auch 42 Punkte von Brandon Randolph konnten die Niederlage der Gäste nicht verhindern. Beide Clubs haben noch ein Spiel zu absolvieren. Auch die Ergebnisse der Konkurrenten können in der extrem engen Basketball-Bundesliga entscheidend sein.