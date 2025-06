Der ehemalige Meister Ratiopharm Ulm hat das Finale in der Basketball-Bundesliga erreicht und fordert in der Endspiel-Serie Topfavorit FC Bayern. Die Ulmer gewannen das fünfte Halbfinale gegen die Würzburg Baskets am Abend mit 91:84 (50:43) und nutzten dabei den Heimvorteil, den sie sich in der regulären Saison erspielt hatten.

Das erste Finale steigt am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) in München. Beim Duell zwischen Bayern und Ulm treffen die beiden vergangenen Meister aufeinander. Die bisher letzte Playoff-Serie der beiden Clubs entschied Ulm 2023 glatt mit 3:0 für sich.

In der laufenden Spielzeit haben die Topvereine jeweils ein direktes Duell gewonnen. Für Bayern und Trainer Gordon Herbert ist es nach dem Scheitern im Pokal und dem Play-in-Aus in der Euroleague die letzte Titelchance.

Abschied von Steinbach

Das fünfte Spiel prägten aufseiten des Teams von Ty Harrelson vor allem Ben Saraf (16 Punkte) sowie Karim Jallow (18 Zähler, neun Rebounds). In Spiel vier hatte Ulm die vorzeitige Entscheidung noch in letzter Minute verpasst.

Würzburg, der ehemalige Verein von NBA-Champion Dirk Nowitzki, sah den letzten Auftritt von Jungstar Hannes Steinbach und verpasste den erstmaligen Finaleinzug. Der 19-Jährige wechselt in diesem Sommer ans College, schon im nächsten Sommer könnte es in die NBA gehen. Zum Abschluss der Playoffs steuerte Steinbach 16 Punkte und neun Rebounds bei.