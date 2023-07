Siegbert Droese, Kandidat für einen Listenplatz der AfD für die Europawahl, spricht auf der AfD- Europawahlversammlung in der Messe Magdeburg.

Magdeburg/Leipzig - Der Ex-Bundestagsabgeordnete Siegbert Droese (AfD) will ins Europaparlament einziehen. Bei der Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg wählten die Delegierten den Mann aus Leipzig am Sonntag mit 79,2 Prozent Zustimmung auf Listenplatz elf. Er hatte keinen Gegenkandidaten.

In seiner Bewerbungsrede kritisierte Droese die Europäische Union. Die EU sei nicht reformierbar, man brauche eine „Abrissbirne“, sagte Droese, der stellvertretender Landesvorsitzender der AfD in Sachsen ist.

Auf den ersten Listenplatz für den Europawahlkampf 2024 hatten die Delegierten am Samstag den sächsischen Europaabgeordneten Maximilian Krah gewählt. Seine Kandidatur wurde auch vom Rechtsaußen-Lager der Partei unterstützt. Der Jurist ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Bis 2016 war er Mitglied der CDU. 2022 kandidierte er in Dresden erfolglos für das Amt des Oberbürgermeisters.