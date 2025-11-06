Ein Vierteljahrhundert Silbermond - das feiert die Band aus Bautzen mit dem größten Konzert ihrer Geschichte. Was den Jubiläumsauftritt besonders macht und wann der Ticketvorverkauf startet.

Berlin - Silbermond feiern ihr 25-jähriges Bandjubiläum im Jahr 2027 mit einem besonderen Ereignis: Die Band wird nach eigenen Angaben erstmals in ihrer Geschichte ein eigenes Stadionkonzert spielen. Der Auftritt findet am 19. Juni 2027 im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden statt, wie ihr Management mitteilte.Zur sächsischen Hauptstadt, nahe ihrer Heimat Bautzen, hat die Band eine besondere Beziehung. „Für uns ist das der einzige Ort, an dem wir diesen Moment wirklich fühlen können“, sagte Sängerin Stefanie Kloß. „Dresden war immer ein Stück Zuhause – und hierher zurückzukommen, um mit allen, die uns mögen, 25 Jahre Silbermond zu feiern, fühlt sich einfach richtig an.“ Das Stadionkonzert in Dresden soll der bisher größte Auftritt der Bandgeschichte werden. Der Vorverkauf für Tickets startet am 10. November 2025.

Silbermond besteht aus Sängerin Stefanie Kloß, Bassist Johannes Stolle, Gitarrist Thomas Stolle und Schlagzeuger Andreas Nowak. Zu ihren bekanntesten Songs gehören „Symphonie“, „Das Beste“ und „Leichtes Gepäck“.