Dresden - Die Rockband Silly muss ihre aktuelle „Elektroakustik-Tour“ wegen Krankheit in den eigenen Reihen unterbrechen. „Liebe Fans, auch uns hat leider die aktuelle Erkältungswelle nun eingeholt, sodass wir zu unserem großen Bedauern die kommenden sechs Shows auf andere Termine verlegen müssen“, teilte die Band mit. Betroffen sind Auftritte am Abend im Dresdner Kulturpalast, am Mittwoch in Potsdam und an den folgenden Tagen in Bautzen, Zwickau und Hof sowie am 24. Februar erneut in Dresden.

Silly-Tour sorgt für volle Säle

Nach Angaben der Band behalten alle Tickets ihre Gültigkeit. Über Ersatztermine soll zeitnah informiert werden. Die Tour hatte sich bislang als voller Erfolg mit vollen Sälen erwiesen. Auf der Bühne stehen Keyboarder Ritchie Barton, Gitarrist Uwe Hassbecker und Bassist Hans-Jürgen „Jäcki“ Reznicek sowie Sängerin Julia Neigel und Ex-City-Frontmann Toni Krahl. Zudem hatte sich die Band mit Schlagzeuger Ronny Dehn und Hassbecker-Sohn Daniel verstärkt, der auch mit Akkordeon und Cello neue Töne in den Silly-Sound mixt.

Songs der Band erscheinen im neuen Gewand

„Im Gegensatz zu einem normalen Rockprogramm verwenden wir andere Instrumente“, hatte Reznicek am Rande der Tour erzählt. Zudem seien die Stücke stellenweise völlig anders arrangiert. „Bei manchen Songs erkennen die meisten Leute erst einmal gar nicht, auf was das hinausläuft. Erst wenn der Gesang beginnt, ist das klar.“