Silvester in Sachsen-Anhalt: Brennende Mülltonnen in Halle

Magdeburg - Zum Jahreswechsel in Sachsen-Anhalt sind keine größeren Zwischenfälle gemeldet worden. Es habe „nichts Nennenswertes“ gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Magdeburg am Montagmorgen. Über Verletzte sei nichts bekannt. In Halle (Saale) brannten Mülltonnen, es habe jedoch keine Verletzten und keine größeren Einsätze gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Auch aus den anderen Polizeiinspektionen wurden keine Vorfälle gemeldet.