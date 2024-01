Erfurt - Thüringen hat einen weitgehend ruhigen Jahreswechsel erlebt. Es habe keine „gravierenden Einsätze“ gegeben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums des Innenministeriums in Erfurt am Montagmorgen. Auch von Verletzten war nichts bekannt. Es sei ein ruhigeres Silvester als im vergangenen Jahr gewesen, sagte der Sprecher.

Allerdings wurden am Morgen noch zwei Brände gemeldet. So stand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen ein Einfamilienhaus in Flammen. Die drei Bewohner konnten sich laut Lagezentrum in Sicherheit bringen. Ein Auto, das am Haus stand, wurde beschädigt.

In Schmalkalden (Kreis Schmalkalden-Meiningen) brannte ein Doppelcarport mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Das Auto, das dort untergestellt war, wurde zerstört. Der Schaden wurde mit etwa 110.000 Euro angegeben. Ob es einen Zusammenhang der Brände mit den Silvesterfeiern gab, war zunächst nicht bekannt.