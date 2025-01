Eine Silvesterrakete wird in Erfurt vom Wind auf einen Balkon geweht. Dort löst das Feuerwerk einen Brand aus. Zurück bleibt ein Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Silvesterrakete setzt Balkon in Erfurt in Brand

Eine Silvesterrakete ist auf einem Balkon in Erfurt gelandet und hat diesen in Brand gesetzt. (Symbolbild)

Erfurt - Eine Silvesterrakete hat in Erfurt einen Balkon in Brand gesetzt. Ein unbekannter Anwohner des Juri-Gagarin-Rings zündete in der Silvesternacht auf seinem Balkon das Feuerwerk, wie die Polizei Erfurt mitteilte. Wind lenkte die Rakete demnach ab, sodass der Sprengkörper auf dem Balkon eines Nachbarn landete. Dort setzte die Rakete laut Polizei den Balkon in Brand.

Die Flammen beschädigten neben dem Balkon auch die dazugehörige Wohnung und verursachten einen Schaden von rund 70.000 Euro, wie es hieß. Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.