Eine Silvesterrakete setzt eine Garage in Oßmannstedt in Flammen. Mehrere Feuerwehren kämpfen gegen das Feuer – der Schaden: rund 10.000 Euro.

Apolda - Beim Brand einer Garage im Weimarer Land, der laut Polizei vermutlich durch eine Silvesterrakete ausgelöst wurde, ist ein hoher Sachschaden entstanden. Mehrere Freiwillige Feuerwehren mussten nach Polizeiangaben in der Nacht zum Brand in Oßmannstedt ausrücken. Die Garage habe komplett gebrannt. Der Schaden belaufe sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.