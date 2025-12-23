Frankfurt - Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Julia Simic verlässt Eintracht Frankfurt und wird Co-Trainerin der Schweizer Frauennationalmannschaft. Das gaben die Hessen und der Schweizer Fußballverband bekannt. Die 36-Jährige war in Frankfurt zuletzt Cheftrainerin der U20-Frauen, die in der 2. Frauen-Bundesliga spielen.

Zur Eintracht kam die 36 Jahre alte Simic im Sommer 2023 zunächst als Co-Trainerin an der Seite von Friederike Kromp. Als Kromp in diesem Sommer dann als Trainerin zum SV Werder Bremen in der Frauen-Bundesliga wechselte, übernahm Simic erstmals in ihrer Trainerinnenkarriere den Posten der Cheftrainerin.

Simic mit internationaler Erfahrung

Während ihrer aktiven Karriere spielte Simic in der Bundesliga unter anderem für den FC Bayern München, Turbine Potsdam, den VfL Wolfsburg und den SC Freiburg und gewann dabei mehrere nationale Titel. International sammelte sie Erfahrung bei West Ham United, ehe sie ihre Profikarriere beim AC Mailand beendete. Seitdem arbeitete sie als Trainerin sowie TV-Expertin.

„Julia verfügt über große internationale Erfahrung und ein modernes Verständnis des Spiels. Sie wird unserem Team sportlich wie menschlich sehr guttun, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr die nächsten Schritte zu gehen“, sagt der Schweizer Nationaltrainer Rafel Navarro über die Verstärkung.

Torwarttrainerin Angerer bleibt

Der Schweizer Verband setzt überdies auch die ursprünglich bis Ende 2025 vorgesehen Zusammenarbeit mit Nadine Angerer fort. Die ehemalige deutsche Fußballtorhüterin ist seit März 2024 Torwarttrainerin der Schweizer Frauennationalmannschaft.