Ein alter Weihnachtsbrauch aus den Niederlanden lebt in Potsdam traditionell wieder auf. Sinterklaas kommt auf einem Pferd ins Holländische Viertel.

Potsdam - Mehrere tausend Besucher haben im Holländischen Viertel in Potsdam am Wochenende nach Veranstalterangaben das Sinterklaas-Fest gefeiert. Laut dem Veranstalter sind genaue Zahlen jedoch schwierig zu benennen, da die Besucher keinen Eintritt bezahlen mussten.

Am Samstag wurde der Nikolaus in der niederländischen Version am Hafen feierlich in Empfang genommen. „Sinterklaas ist pünktlich angekommen“, sagte der Geschäftsführer des Veranstalters Coex, Eberhard Heieck. Danach ritt der Nikolaus auf einem Pferd nach altem Brauch durch die Stadt und eröffnete den Weihnachtsmarkt im Holländischen Viertel.

Die Veranstalter sprechen von einem Weihnachtsmarkt mit viel Handwerk und Liebe zum Detail. Mehr als 100 Teilnehmer seien vertreten, davon rund 30 Niederländer wie etwa Schmiede, Drehorgelspieler oder Zigarrenmacher.

Sinterklaas reist der Legende nach jedes Jahr im November mit dem Dampfschiff von Spanien aus in die Niederlande, wo er dann über die Dächer reitet. Seine Helfer kriechen durch Schornsteine und bringen Kindern Geschenke.

Umstrittene Figur abgeändert

Die Figur des Helfers des heiligen Nikolaus, der „Zwarte Piet“ (Schwarzer Peter), ist teils umstritten. Kritiker sehen eine Diskriminierung, wenn die Begleiter in Pagenkostümen schwarz geschminkt sind.

Der Vorsitzende des Fördervereins zur Pflege niederländischer Kulturen in Potsdam, Hans Göbel, sagt, dass es seit über sechs Jahren in Potsdam nur noch Rußpieten gebe, also Pieten, die durch den Schornstein gekommen seien und sich rußig gemacht hätten. „Diese Variante haben wir vor vielen Jahren mit unseren niederländischen Freunden und Partnern diskutiert, abgesprochen und vereinbart und stellt für alle Teilnehmer kein Problem mehr dar“, sagte Göbel.

Das Holländische Viertel in Potsdam mit seinen roten Backsteinhäusern wurde im 18. Jahrhundert für niederländische Handwerker gebaut. Beim Weihnachtsmarkt und Sinterklaas-Fest bieten bis zum Sonntag Händler aus den Niederlanden Handwerksprodukte und kulinarische Spezialitäten an.