Vom Rostocker Plattenbau bis ins olympische Skateboard-Team: In einem Podcast erzählt Denny Pham, wie eine zufällige Begegnung in Berlin sein Leben verändert hat.

Berlin/Rostock - Für den Skateboarder Denny Pham war ein selbstgedrehtes Video das Sprungbrett in die Profi-Karriere. „Schick mir mal ein Sponsor-Me-Tape“, habe ihm der Skater und mehrfacher deutscher Meister Yannick Schall bei einem zufälligen Treffen in Berlin gesagt, erzählt Denny im Podcast „OKF - Ortskontrollfahrt“ des RBB-Radiosenders Fritz. „Okay, wenn der das jetzt von mir möchte“, dachte der Jugendliche von damals und schickte ein Video mit seinen besten Tricks - am nächsten Tag klingelte das Telefon: Der erste Sponsorenvertrag war da.

Heutzutage sei so ein „Sponsor-Me-Tape“ wegen Social Media weniger üblich. „Da kann eh jeder sehen, was du machst“, erklärt Denny. Doch damals sei es eine Chance gewesen, in der Skate-Szene bekannt zu werden - und an Geld für Skate-Ausstattung zu kommen. Bis zu seinen ersten Geldgebern fuhr Denny nämlich auf gebrauchten Boards und alten Schuhen. „Ich hab mir immer alles irgendwo zusammengeschnorrt bei Freunden“, gesteht der 35-Jährige.

Mittlerweile hat Denny Sponsoren auf der ganzen Welt und ist Teil des deutschen Skateboarding Olympiateams. Aufgewachsen in einem Plattenbau im Rostocker Ortsteil Evershagen wäre sein Leben ohne Skateboard wohl ganz anders verlaufen. „Ich hatte auch ein großes Potenzial zum Scheiße bauen“, verrät er im Podcast, in dem er über seine Kindheit und Jugend in Ostdeutschland spricht. „Das wurde aber durch Skaten irgendwie alles immer kompensiert.“