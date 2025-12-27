Sonnenschein, mit Reif überzogene Bäume und mancherorts eine dünne Schneedecke - am Samstag nach Weihnachten herrscht Ausflugswetter im Thüringer Wald. Auch alpines Skifahren ist möglich.

Steinach/Oberhof - Mit Verspätung ist Thüringens größtes Skigebiet in die Wintersaison gestartet. In der Skiarena Silbersattel nahmen am Samstag die Alpinskifahrer und Snowboarder bei sonnigem Winterwetter die erste geöffnete Piste in Besitz, wie Webcams zeigten. Die Schneeauflage war bis zu 40 Zentimeter dick, wie von der Website der Skiarena hervorging. Die Anlage wird künstlich beschneit.

Wegen Schneemangels war der ursprünglich für das vierte Adventswochenende geplante Saisonstart verschoben worden. Auch jetzt ist den Angaben zufolge der Großteil der Pisten noch geschlossen.

Neben der Skiarena Silbersattel steht Alpinfahrern derzeit nur noch der Snowpark am Fallbachhang in Oberhof zur Verfügung, dort ist nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald jetzt auch das Winterlernland für Anfänger geöffnet.

Langlauf nur in der Halle möglich

Noch schlechter steht es um die Langlaufmöglichkeiten im Thüringer Wald. Weil die Naturschneeauflage mit höchstens drei Zentimetern viel zu dünn und vielerorts gar nicht vorhanden ist, bleibt Langlauffans nur die mit Kunstschnee belegte Skihalle in Oberhof.

Für weitere Winteraktivitäten im Freien steht im bekanntesten Wintersportzentrum Thüringens zudem eine Snowtubing-Anlage an der alten Golfwiese zur Verfügung. Wagemutige können hier auf großen Reifen über den Schnee rutschen. Außerdem ist hier eine Rodelbahn präpariert.