Krokusse blühen in Gärten und Parks, selbst in den Bergen sind die Temperaturen am Tag zweistellig. Dennoch läuft der Skibetrieb im Erzgebirge weiter. Wie lange noch?

Oberwiesenthal/Altenberg/Eibenstock - Sonniges Frühlingswetter hat Sachsen seit Tagen im Griff, doch im Erzgebirge laufen die Skilifte weiter. An den Hängen in Oberwiesenthal, Altenberg und Eibenstock gibt es noch genug Schnee zum Skifahren, wie die Betreiber auf dpa-Anfrage erklärten. Dank der niedrigen Temperaturen nachts könnten die Pisten weiterhin präpariert werden.

„Die Bedingungen sind traumhaft, das glaubt einem kaum jemand“, schwärmt Stefan Uhlmann vom Skigebiet am Adlerfelsen in Eibenstock. Bis zum 16. März wolle er den Skihang offen halten. In den nächsten Tagen hätten sich mehrere Schulklassen angemeldet. Mancher Besucher mache sich aus den zweistelligen Temperaturen einen Spaß und fahre im T-Shirt Ski, erzählt er.

Skibetrieb am Fichtelberg bis Ende März geplant

Noch länger sollen Skifahrer am Fichtelberg ihrem Hobby frönen können. Ziel sei, bis Ende März Skibetrieb anzubieten, sagt der Chef der Fichtelberg Schwebebahn, René Lötzsch, der Deutschen Presse-Agentur. Zumindest an der Himmelsleiter-Abfahrt reiche die Schneeauflage bis dahin, hofft er. Neu beschneit würden die Hänge nicht mehr. Doch strömen inzwischen weniger Skifahrer auf die Pisten als in den Wochen zuvor. Das Frühlingswetter locke viele Menschen wohl eher in den Garten oder Park, konstatiert Lötzsch.

Solange noch genügend Skifahrer kommen, bleiben auch die Lifte in Altenberg in Betrieb, wie Betriebsleiter Manuel Püschel sagt. „Die Pistenverhältnisse sind besser als im Dezember.“ Schwierig werde es, wenn sich Regen einstelle. „Dann ist die Skisaison schnell vorbei“, so Püschel.

Nostalgie-Skirennen: Historische Ausrüstung gefragt

Mit der diesjährigen Saison zeigen sich die Liftbetreiber zufrieden. Anders als in den vergangenen Jahren sei seit der Eröffnung im Dezember durchgängig Skibetrieb möglich gewesen, hieß es. Fehlenden Naturschnee konnten sie mit maschineller Beschneiung ausgleichen.

Auf der Zielgeraden der Saison wird auch Gaudi geboten: Am nächsten Sonnabend (15. März) lädt Oberwiesenthal zum Nostalgie-Skirennen. Erwartet werden dazu 60 bis 70 Rennläufer, die mit historischer Ausrüstung an den Start gehen. Dazu gehören den Angaben zufolge Holz-Ski mit Seilzug- oder Lederriemenbindung, Schnürschuhe und Skibekleidung vergangener Jahrzehnte. Einen Lift brauchen die Teilnehmer nicht - für sie geht es zu Fuß den Hang hinauf.