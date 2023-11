Altenberg/Oberwiesenthal - Nach reichlich Neuschnee läutet Sachsen die Skisaison ein. Den Anfang macht am Freitag Altenberg im Osterzgebirge. Um 10.00 Uhr werden dort die Lifte angeworfen. In den vergangenen Tagen wurden die Hänge zusätzlich zum Naturschnee maschinell beschneit, so dass die Pisten gut präpariert werden konnten, wie der Betreiber auf dpa-Anfrage informierte.

Auch andernorts laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Wir geben Vollgas, wo es geht“, sagte Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. Als Start peilt er das Wochenende am zweiten Advent an. Möglicherweise könne der Haupthang schon ein paar Tage früher öffnen. Zum zweiten Advent soll auch im benachbarten Skigebiet am Keilberg auf tschechischer Seite das Skivergnügen in vollem Gange sein. Auf der Homepage wird der 8. Dezember als Starttermin genannt.

In Eibenstock ist die Freude über das Winterwetter der vergangenen Tage groß. Dieses Wochenende kommen Skifahrer am Adlerfelsen aber noch nicht auf ihre Kosten. Geplant sei, Mitte oder Ende der kommenden Woche den Skibetrieb zu starten, teilte der Betreiber mit.