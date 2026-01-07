Der Norden Deutschlands liegt unter einer weißen Schneedecke – besonders der Harz und Nordfriesland. Wo aktuell am meisten Schnee liegt und wie viel Meteorologen noch erwarten.

Hamburg - In ganz Norddeutschland liegt aktuell Schnee, aber nicht überall gleich viel. „Es gibt einige Hotspots, insbesondere das Nordseeküstenumfeld“, sagt Adrian Leyser Sturm, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf Anfrage. Dort gebe es zurzeit verbreitet eine etwa 10 Zentimeter dicke Schneedecke. In Schleswig-Holstein sei die Schneedecke teils sogar um 20 Zentimeter stark.

„Spitzenreiter ist Hattstedt an der Nordseeküste in Schleswig-Holstein mit 26 Zentimetern“, sagt der Wetterexperte mit Blick auf Messwerte von Mittwochfrüh. Hattstedt liegt bei Husum in Nordfriesland.

Auch im südniedersächsischen Bergland liege 10 bis 20 Zentimeter Schnee, sagte Leyser Sturm. „Im Harz auch mehr.“ Der Meteorologe verwies auf Angaben des Wetterportals „Kachelmannwetter“, in die auch Daten des Deutschen Wetterdienstes einflössen. Demnach meldete etwa Braunlage im Harz 41 Zentimeter Schnee.

Zwar sollen die Temperaturen vorübergehend milder werden, für die kommenden Tage erwarten Meteorologen aber weitere Schneefälle in Norddeutschland. Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst verbreitet mit Neuschneemengen von 5 bis 10 Zentimetern, regional sollen bis zu 15 Zentimeter möglich sein.