Thüringens größte Hochschulen melden zum Wintersemester stabile bis steigende Zahlen bei neuen Studierenden. Besonders deutlich ist das Plus in Nordhausen. Besonders international ist Ilmenau.

Thüringens Hochschulen melden stabile bis steigende Zahlen: Im Oktober starteten 6.436 neue Studierende an den größten Unis des Landes - viele von ihnen kommen aus dem Ausland. (Symbolbild)

Erfurt/Jena/Weimar/Nordhausen/Ilmenau - Thüringens größte Hochschulen haben zum Start des Wintersemesters stabile bis steigende Studierendenzahlen vermeldet. Demnach haben Thüringens sechs größte Präsenzhochschulen im Oktober 7.039 neue Studierende begrüßt.

Die meisten neuen Studierenden begrüßte die Friedrich-Schiller-Universität Jena. Dort haben 2.200 Neu-Immatrikulierte im Oktober ihr Studium begonnen –etwas weniger als im Vorjahr (2.305). Auch an der Uni Erfurt blieb die Zahl der Erstsemester praktisch stabil – 1.046 „Erstis“ haben ihr Studium begonnen, 94 mehr als im Vorjahr.

Nordhausen verdoppelt Anzahl der Neu-Einschreibungen

Deutlich steigende Studierendenzahlen verzeichnete die Ernst-Abbe-Hochschule Jena: 950 Erstsemester entsprechen einem Plus von 20 Prozent, teilte die Hochschule mit. Die FH Erfurt steigerte die Zahl der Studienanfänger nach eigenen Angaben um 15 Prozent auf 1.389.

Den größten Zuwachs verzeichnete die Hochschule Nordhausen: Mit 671 Neu-Einschreibungen hat sich die Zahl der Erstsemester im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (Wintersemester 24/25: 244 Erstsemester).

Überdurchschnittlich internationale Neu-Immatrikulierte hat die TU Ilmenau: Über 60 Prozent der neu eingeschriebenen Studierenden besitzen eine ausländische Staatsangehörigkeit, teilt die Hochschule mit. Auch in hier beginnen in diesem Jahr mehr Menschen ein Studium: 603 „Erstis“ entsprechen laut Hochschule einer Steigerung um neun Prozent.

Hoher Anteil internationaler Studierender in Weimar

An der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar kommt rund jeder zweite der 171 neuen Studierenden aus dem Ausland. An der Bauhaus-Uni Weimar liegt der Anteil internationaler Studierender unter den 851 Erstsemestern bei rund 29 Prozent, teilt die Hochschule mit.

Die mit Abstand größte Thüringer Hochschule ist mittlerweile die Internationale Hochschule Erfurt (IU). Diese hat 2019 ihren Sitz nach Thüringen verlegt. Inzwischen sind dort über 100.000 Studierende in ganz Deutschland eingeschrieben. Zum Semesterstart haben sich an der IU 4.981 Studienanfänger eingeschrieben. Diese Zahlen werden sich aber weiterentwickeln, teilt die Hochschule mit. Ein Fernstudium an der IU könne jederzeit begonnen werden.