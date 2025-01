In Oldenburg beginnt ein Mordprozess - die Staatsanwaltschaft wirft einer Frau vor, ihren schwerstbehinderten Sohn getötet zu haben. (Archivbild)

Oldenburg - Eine Frau soll ihren schwerstbehinderten Sohn im Juni 2023 in Wilhelmshaven getötet haben. Nun beginnt vor dem Landgericht Oldenburg (9 Uhr) ein Prozess wegen heimtückischen Mordes gegen die 57-jährige Angeklagte. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll die Frau damals in einem abgedichteten Wohnwagen einen Holzkohlegrill entzündet haben. Sie und ihr Sohn waren in dem Wohnwagen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Deutsche sich und ihrem Sohn das Leben nehmen wollte. Während die Angeklagte planwidrig nach dem Einschlafen wieder erwachte und überlebte, starb ihr damals 23-jähriger Sohn.