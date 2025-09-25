Ein Mann gibt an, seinen Vater getötet zu haben. Polizisten finden tatsächlich einen Mann - erstochen. Offensichtlich dem Täter hilflos ausgeliefert.

In Berlin-Buch soll ein Mann seinen 80 Jahre alten Vater getötet haben. (Handout)

Berlin - Er soll seinen Vater in Berlin im Schlaf mit mehreren Messerstichen getötet haben - nun befindet sich der 50-Jährige in Untersuchungshaft. Wie von der Staatsanwaltschaft beantragt, habe ein Richter gegen den 50-jährigen Deutschen Haftbefehl wegen Heimtückemordes erlassen, teilte ein Behördensprecher mit.

Der Sohn wurde am Mittwoch festgenommen, nachdem die Leiche des 80-Jährigen in dessen Wohnung in Berlin-Buch gefunden worden war. Polizisten suchten die Adresse auf, nachdem der Sohn die Polizei angerufen hatte. Laut Polizei gab er dabei an, seinen Vater getötet zu haben.

Tod bereits vor einigen Tagen

Die Leiche des 80-Jährigen wurde obduziert. Nach dem Ergebnis der Untersuchung der Rechtsmedizin wurde der Mann erstochen. Die Gewalttat liegt nach den Ermittlungen bereits einige Tage zurück. Einen konkreten Zeitpunkt konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht nennen. Der 80-Jährige soll auch weiterer Gewalt ausgesetzt gewesen sein.

Der Sohn hat die Tat nach Angaben der Staatsanwaltschaft zugegeben. Motiv und nähere Hintergründe seien aber noch nicht geklärt, hieß es.