Der Solarausbau in Thüringen boomt - nicht nur wegen der vielen Balkonkraftwerke. Auch große Projekte wie in Ohrdruf werden umgesetzt.

Ohrdruf - Ein Solarpark in Ohrdruf liefert so viel Strom, dass damit rund 1.000 Haushalte versorgt werden könnten. Das Projekt wurde von der Stadt im Kreis Gotha zusammen mit der Thüringer Energie AG und dem Versorger Ohra Energie umgesetzt, wie die Kommune mitteilte. Als Standort für die mehr als 77.000 Quadratmeter umfassenden Photovoltaikanlagen sei eine ehemalige Deponie der Stadt genutzt worden. Erwartet werde eine jährliche Stromerzeugung von nahezu vier Millionen Kilowattstunden.

In Thüringen boomt die Installation neuer Solaranlagen - nicht nur wegen einer jährlich steigenden Zahl an Balkonkraftwerken. Im Januar dieses Jahres war die hunderttausendste Photovoltaikanlage in Betrieb gegangen. Darunter waren mehr als 2.500 Freiflächenanlagen wie in Ohrdruf. Damals betrug die Leistung aller in Thüringen installierten Solaranlagen mehr als 2.800 Megawatt. Im Jahr 2023 lag die Leistung bei 2.419 Megawatt.