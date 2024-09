Augustdorf - Noch bis Samstag sind mehrere Militärverbände der Bundeswehr auf den Straßen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen unterwegs. Die Panzerbrigade 21 aus Augustdorf in Nordrhein-Westfalen kehrt von der Nato-Übung „Grand Eagle“ an der Ostflanke des Bündnisses in Litauen zurück, wie die Bundeswehr berichtete. Die Konvois kommen mit einer Fähre nach Kiel und fahren von dort weiter zu ihren Heimatkasernen in Rotenburg (Wümme) und Holzminden in Niedersachsen sowie Ahlen und Augustdorf in Nordrhein-Westfalen.

Bereits seit Freitag sind Fahrzeuge zeitversetzt in größeren Gruppen unterwegs. Insgesamt werden es mehrere hundert Fahrzeuge sein. Einzelne Kolonnen können bis zu zwei Kilometer lang und relativ langsam überwiegend auf Autobahnen und Bundesstraßen im Norden und Westen unterwegs sein.

Die Bundeswehr appellierte an Verkehrsteilnehmende, möglichst große Abstände zu den Fahrzeugkolonnen einzuhalten und aus Sicherheitsgründen nicht zwischen einzelne Fahrzeuge zu fahren.