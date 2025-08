An den Eisdielen dürfte am Wochenende wieder viel los sein. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Seit Tagen herrscht in Berlin und Brandenburg Herbststimmung, nun kündigt sich ein sommerliches Comeback an. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen wieder, es werden Höchstwerte zwischen 25 und 27 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert. Über die drei Stichworte „viel Sonnenschein“, „wenige Quellwolken“ und „trocken“ dürften sich ebenfalls viele freuen.

Für das Wochenende rechnet der DWD mit Temperaturen bis zu 30 Grad. Vor allem am Samstag wird es den Vorhersagen zufolge warm bei Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad. Für Sonntag sieht die Prognose ähnlich, wie ein DWD-Sprecher sagt.

„Wir gehen aktuell davon aus, dass es niederschlagsfrei ist.“

Es sei möglich, dass während des Wochenendes immer wieder Wolken über den Himmel zögen, aber: „Wir gehen aktuell davon aus, dass es niederschlagsfrei ist.“ Ganz sicher könne man das aber nicht sagen, so der Sprecher. „Hitzegewitter kann man nicht ausschließen.“

In Berlin und Brandenburg hat es im Juli ungewöhnlich viel geregnet. Nach einem heißen Start mit Höchsttemperaturen von 39 Grad lockte das Wetter zuletzt eher ins Kino, als in den Biergarten oder ins Freibad. In der Hauptstadt fielen im Juli 145 Liter pro Quadratmeter. Das entspricht laut DWD mehr als dem Zweieinhalbfachen dessen, was man sonst im zweiten Sommermonat erwarten würde. In Brandenburg kamen 135 Liter pro Quadratmeter runter.

Weniger los in den Freibädern

In den Freibädern war es deswegen deutlich leerer als sonst. Die Sommerbäder und das Strandbad Wannsee zählten seit Saisonstart Ende April rund 760.000 Besucher - etwa 110.000 weniger als im Vorjahreszeitraum.