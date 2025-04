Berlin - Startschuss in die Freibadsaison: Das Sommerbad Kreuzberg öffnet am 30. April als erstes Freibad in Berlin seine Türen. Am 1. Mai folgen zunächst die Sommerbäder am Insulaner, am Olympiastadion und in Wilmersdorf sowie das Strandbad Wannsee, wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) mitteilten.

Aufgrund von Sparmaßnahmen werden die Außenbecken dieses Jahr nicht beheizt. Das Wasser wird nur durch Sonneneinstrahlung und Außentemperatur erwärmt. Ausgenommen sind nach Angaben der Bäder-Betriebe sechs Bäder mit regenerativer Wärmeerzeugung: das Sommerbad Pankow, das Sommerbad Mariendorf, das Kombibad Gropiusstadt, das Kombibad Seestraße, das Sommerbad Staaken West sowie ein Becken im Sommerbad Kreuzberg.

Ab dem 5. Mai gelten in allen BBB-Bädern neue Eintrittspreise. Wer online bucht, soll etwas weniger für den Freibad-Eintritt zahlen. Günstiger wird es, wenn man früh bucht oder wenig los ist. Besucherinnen und Besucher müssen sich allerdings auf ein bestimmtes Zeitfenster festlegen.