Hitzacker - Zum zehnten Mal leitet Oliver Wille die Sommerlichen Musiktage Hitzacker, dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf dem Piano. Der Intendant eröffnet am Samstag (17.05 Uhr) mit seinem Kuss Quartett die 80. Ausgabe des Festivals im Wendland. Im Verdo Kulturzentrum des kleinen Elbestädtchens im Landkreis Lüchow-Dannenberg stehen mehrere Generationen gemeinsam auf der Bühne, junge Künstlerinnen und Künstler können sich zeigen.

Unter dem Slogan „Tradition ist Innovation“ sind die Kammermusikgrößen und Nachwuchskünstler noch ausdrücklicher als sonst aufgerufen, ihre Musik auszuleben, teilten die Festivalmacher in der Elbtalaue mit. Das neuntägige Musikfest bis zum 3. August im Wendland gilt als ältestes Kammermusikfestival Deutschlands. „Der Ticketverkauf läuft erfreulich“, sagte eine Sprecherin der Organisatoren.

Geiger Wille spielt mit dem Kuss Quartett „Quartetto Teatrale“ zu großen Gefühlen in der Musik verschiedenster Epochen. „Neben der zweiten Debüt-Reihe - diesmal mit jungen Pianistinnen und Pianisten der internationalen Steinway Prizewinner Concerts, die unsere Festival-DNA mit ihren Programmen nähren - bringen Martha Argerich, Elisabeth Leonskaja und Helmut Deutsch jeweils junge Musikerinnen und Musiker mit, die sie fördern“, erklärte der Intendant.

So sorgte auch der langjährige Steinway-Mitarbeiter Gerrit Glaner als neuer Vorsitzender des Trägervereins mit seinen Kontakten für frische Impulse.

„100 Jahre Schlagergeschichte“ von Götz Alsmann

Eine andere Musiktradition beleuchtet Götz Alsmann, wenn er mit der Ukulele durch „100 Jahre Schlagergeschichte“ führt. Er präsentiert am 30. Juli (20.08 Uhr) in einem extra zugeschnittenen Programm die Schlagergeschichte von 1860 bis 1960.

Erstmals ist das in der Tradition von John Neumeier entstandene Hamburger Kammerballett zu Gast. Das Ensemble aus jungen, talentierten Tänzern gründete sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine 2022. Noch während der Gründungsphase wurden die ersten Schutz suchenden Tänzer aufgenommen, auch in Hitzacker treten am Sonntag (11.11 Uhr) ausschließlich Ukrainer auf.

Am Montag startet ein dreistündiger Lieder-Marathon (18.06 Uhr) als Mehr-Generationen-Projekt von Mozart bis Schubert, Strauss und anderen.