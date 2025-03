Klassik-Fans sind im Sommer oft im Wendland. In Hitzacker an die Elbe findet zum 80. Mal das neuntägige Kammerfestival mit innovativen Ideen statt.

Hitzacker - Die 80. Sommerlichen Musiktage Hitzacker sollen die beteiligten Künstlerinnen und Künstler zu jeder Menge Kreativität inspirieren. Unter dem Slogan „Tradition ist Innovation“ seien die Kammermusikgrößen und Nachwuchsquartette noch ausdrücklicher als sonst aufgerufen, ihre Musik auszuleben, teilten die Festivalmacher im Elbstädtchen Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) mit.

Es ist die zehnte Ausgabe unter Oliver Willes Leitung. Mit seinem Kuss Quartett wird er das Festival am 26. Juli (17.05 Uhr) mit einem „Quartetto Theatrale“ über große Gefühle in der Musik verschiedenster Epochen eröffnen. Eine andere Musiktradition beleuchtet Götz Alsmann, wenn er mit seiner Ukulele durch „100 Jahre Schlagergeschichte“ reist. Er präsentiert am 30. Juli (20.08 Uhr) die Schlagergeschichte von 1860 bis 1960.

„Der Blick ins Programm verrät es, dass es wieder toll, wieder erstklassig, wieder spannend werden wird, und Sie sind damit ein Aushängeschild für uns in Niedersachsen“, sagte Kulturminister Falko Mohrs (SPD) in einer Grußbotschaft. Das neuntägige Musikfest bis zum 3. August im Wendland gilt als ältestes Kammermusikfestival Deutschlands.