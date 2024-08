Zum Start in die neue Woche zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Es wird heiß und sonnig. Die Temperaturen steigen bis zur Wochenmitte sogar weiter an.

Der Sommer in der Hauptstadtregion zeigt sich diese Woche noch einmal von seiner besten Seite. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Die Woche in der Hauptstadtregion startet sommerlich warm bei bis zu 27 Grad. Dabei bleiben die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst bis zur Mitte der Woche stabil und die Sonne zeigt sich häufig.

Heute ist es trocken, bei maximal 27 Grad und einer leichten Brise. In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen dann bei klarem Himmel auf bis zu 10 Grad zurück.

Am Dienstag ist mit einzelnen Wolken bei maximal 28 Grad zu rechnen. Dabei bleibt es weiterhin trocken. Auch in der Nacht gibt es ähnliche Tiefstwerte wie am Montag - es wird bis zu 13 Grad kühl.

Zur Mitte der Woche klettern die Temperaturen am Tag sogar auf bis zu 31 Grad. Die Nacht zum Donnerstag wird tropisch und die Temperaturen sinken laut DWD in den Städten nicht unter 20 Grad. In ländlichen Gebieten kühlt es sich auf bis zu 16 Grad ab.